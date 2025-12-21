«Хайденхайм» — «Бавария»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Хайденхайм» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра встречи выступит Флориан Бадштюбнер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре команда Франка Шмидта уступила «Санкт-Паули» со счётом 1:2, а подопечные Венсана Компани разделили очки с «Майнцем» (2:2). В следующем туре «Хайденхайм» встретится с «Кёльном» (10 января), а «Бавария» — с «Вольфсбургом» (11 января).

Действующим чемпионом Германии является «Бавария», набравшая в минувшем сезоне 82 очка.

