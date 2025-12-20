Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» — «Челси»: Жоао Педро сравнял счёт на 66-й минуте

«Ньюкасл» — «Челси»: Жоао Педро сравнял счёт на 66-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ньюкасл» и «Челси». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра выступает Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4'     2:0 Вольтемаде – 20'     2:1 Джеймс – 49'     2:2 Педро – 66'    

На 66-й минуте форвард «Челси» Жоао Педро восстановил равенство в счёте.

Ранее, на четвёртой минуте, нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде открыл счёт. На 20-й минуте Вольтемаде оформил дубль. На 49-й минуте защитник «Челси» Рис Джеймс сократил отставание в счёте ударом со штрафного с дальней дистанции.

После 16 туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 28 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Ньюкасл» с 22 очками располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Комментарии
