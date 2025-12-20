Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Челси, результат матча 20 декабря 2025, счет 2:2, 17-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом», отыграв два мяча по ходу встречи
Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4'     2:0 Вольтемаде – 20'     2:1 Джеймс – 49'     2:2 Педро – 66'    

На четвёртой минуте открыл счёт нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде. На 20-й минуте Вольтемаде оформил дубль. Во втором тайме на 49-й минуте защитник «Челси» Рис Джеймс сократил отставание своей команды ударом со штрафного. На 66-й минуте форвард гостей Жоао Педро восстановил равенство в счёте.

После 17 матчей «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет семь очков, но «пушкари» имеют матч в запасе. «Ньюкасл» с 23 очками располагается на 11-й строчке в таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
