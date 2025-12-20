«Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом», отыграв два мяча по ходу встречи

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

На четвёртой минуте открыл счёт нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде. На 20-й минуте Вольтемаде оформил дубль. Во втором тайме на 49-й минуте защитник «Челси» Рис Джеймс сократил отставание своей команды ударом со штрафного. На 66-й минуте форвард гостей Жоао Педро восстановил равенство в счёте.

После 17 матчей «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет семь очков, но «пушкари» имеют матч в запасе. «Ньюкасл» с 23 очками располагается на 11-й строчке в таблице АПЛ.