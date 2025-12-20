Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Реал Мадрид — Севилья: текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура Ла Лиги начнется в 23:00

«Реал» Мадрид — «Севилья»: онлайн-трансляция матча 17-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
После 17 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 16 матчей и располагается на 10-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» победил на выезде «Алавес» со счётом 2:1, а «Севилья» на домашнем стадионе переиграла «Овьедо» (4:0).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
