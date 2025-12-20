Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик подтвердил отсутствие Педри в заявке «Барселоны» на матч Ла Лиги с «Вильярреалом»

Флик подтвердил отсутствие Педри в заявке «Барселоны» на матч Ла Лиги с «Вильярреалом»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что полузащитник команды Педри не примет участия в матче 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» из-за травмы. Встреча состоится 21 декабря.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он не сможет принять участие в матче. Я этому не рад, но это часть футбола. Думаю, он будет готов к следующей игре, к встрече с «Эспаньолом». У него проблемы с подколенным сухожилием. Педри мог бы сыграть, но риск велик. Мы должны позаботиться о нём и убедиться, что он получает необходимое лечение. Не можем рисковать. Сейчас это лучшее, что можно сделать. Он нужен нам в предстоящих матчах с «Эспаньолом» и в Суперкубке. Необходимо адаптироваться, потому что у нас в команде много качественных игроков», — приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что у Педри была выявлена перегрузка камбаловидной мышцы левой икры.

В нынешнем сезоне Педри провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Флик прокомментировал слухи о возможности продления контракта с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android