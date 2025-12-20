Флик подтвердил отсутствие Педри в заявке «Барселоны» на матч Ла Лиги с «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что полузащитник команды Педри не примет участия в матче 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» из-за травмы. Встреча состоится 21 декабря.

«Он не сможет принять участие в матче. Я этому не рад, но это часть футбола. Думаю, он будет готов к следующей игре, к встрече с «Эспаньолом». У него проблемы с подколенным сухожилием. Педри мог бы сыграть, но риск велик. Мы должны позаботиться о нём и убедиться, что он получает необходимое лечение. Не можем рисковать. Сейчас это лучшее, что можно сделать. Он нужен нам в предстоящих матчах с «Эспаньолом» и в Суперкубке. Необходимо адаптироваться, потому что у нас в команде много качественных игроков», — приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что у Педри была выявлена перегрузка камбаловидной мышцы левой икры.

В нынешнем сезоне Педри провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал шесть результативных передач.