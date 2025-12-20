В «Баварии» ответили, планируют ли укреплять состав команды зимой

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль дал комментарий касательно работы клуба в рамках ближайшего трансферного окна.

«Мы не ищем игроков за пределами клуба, потому что у нас есть свой состав. Чётко обозначили, что три травмированных футболиста вернутся к работе и станут для нас как новые приобретения. Именно на этом мы сосредоточились, именно на это было ориентировано планирование состава летом. Зимой мы никого не будем подписывать», — приводит слова Эберля официальный сайт мюнхенского клуба.

На данный момент «Бавария» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии.