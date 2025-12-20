Аленичев предположил, каким должен быть главный тренер «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев предположил, каким должен быть главный тренер красно-белых.

— Каким должен быть новый тренер «Спартака»?

— Пока неизвестно, будет ли новый тренер у «Спартака» или останется Романов. Считаю, что у «Спартака» должен быть тренер, который исповедует по философии комбинационный, зрелищный, с атакующим стилем футбол, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» набрал 29 очков и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 40 очков.