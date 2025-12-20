Скидки
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Байер, результат матча 20 декабря 2025, счёт 1:3, 15-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» переиграл «РБ Лейпциг» в 15-м туре Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен
1:0 Шлагер – 35'     1:1 Терье – 40'     1:2 Шик – 44'     1:3 Калбрет – 90+7'    

Ксавер Шлагер на 35-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Мартен Терье на 40-й минуте сравнял счёт, Патрик Шик на 44-й минуте забил второй мяч гостей. Монтрелл Калбрет отметился голом на 90+8-й минуте.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 29 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Байер» располагается на третьей строчке, у этой команды также 29 очков.

В следующем туре «быки» 10 января на выезде сыграют с «Санкт-Паули», «аспириновые» в тот же день примут «Штутгарт».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Вернер может стать одноклубником Месси — Плеттенберг
