«Байер» переиграл «РБ Лейпциг» в 15-м туре Бундеслиги

Окончен матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Ксавер Шлагер на 35-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Мартен Терье на 40-й минуте сравнял счёт, Патрик Шик на 44-й минуте забил второй мяч гостей. Монтрелл Калбрет отметился голом на 90+8-й минуте.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 29 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Байер» располагается на третьей строчке, у этой команды также 29 очков.

В следующем туре «быки» 10 января на выезде сыграют с «Санкт-Паули», «аспириновые» в тот же день примут «Штутгарт».