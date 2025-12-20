Скидки
«Дома у них больше проблем, чем на выезде». Унаи Эмери — перед игрой «Астон Виллы» с «МЮ»

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в воскресенье, 21 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
«Нам будет очень сложно в эти выходные. Конечно, это «Юнайтед». И «Юнайтед» не только из-за своей истории, но и из-за того, как они пытаются построить команду, в этом году они, конечно же, стремятся занять лидирующие позиции.

Они очень хорошо играют на выезде, очень хорошо. Выигрывают матчи, показывают фантастическую игру. Дома у них больше проблем, чем на выезде, но очень уважаю их за историю, за то, как они играют с новым тренером, в прошлом и этом году, думаю, они становятся лучше.

У них есть очень и очень хорошие футболисты, в атаке они показывают фантастическую игру. Мы готовы, но уважаем их и остаёмся скромными. Стоит быть скромным, особенно в такой момент, мы должны быть сдержанными, чтобы попытаться понять, почему играем так.

Думаю, только три раза за 30 или 31 год «Астон Вилла» дома обыграла «Манчестер Юнайтед». Считаю, что это действительно сумасшедшая цифра для «Астон Виллы» с «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Эмери Metro.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке, в активе подопечных Унаи Эмери 33 очка.

