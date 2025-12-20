Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мареска — молодец! Толковые замены!» Комментатор Елагин — о «Челси» в матче с «Ньюкаслом»

«Мареска — молодец! Толковые замены!» Комментатор Елагин — о «Челси» в матче с «Ньюкаслом»
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин отреагировал на ничью в матче 17-го тура АПЛ между «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4'     2:0 Вольтемаде – 20'     2:1 Джеймс – 49'     2:2 Педро – 66'    

«Мареска – молодец! Очень толковые замены и главное – вовремя! Фернандес своими чёткими действиями успокоил партнёров.

Ну а Рис Джеймс показал себя не просто настоящим капитаном, но и классным игроком, который может перевернуть неудачно складывающийся для своей команды матч. Браво!

Хозяева после перерыва просто устали. После сумасшедшего первого тайма последовал естественный спад. Вольтемаде с Гордоном еле ноги передвигали. Неожиданно для меня вяло выглядел Джейкоб Мёрфи. Замены, произведённые Хау, оказались неравноценными. Эланга – пустой. Барнс был активен, но абсолютно неэффективен. Очень хорош Майли! Так что есть у Хау варианты в обороне.

В общем, шикарный старт тура!» – написал в своём телеграм-канале Елагин.

Материалы по теме
«Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом», отыграв два мяча по ходу встречи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android