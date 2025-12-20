«Мареска — молодец! Толковые замены!» Комментатор Елагин — о «Челси» в матче с «Ньюкаслом»

Российский комментатор Александр Елагин отреагировал на ничью в матче 17-го тура АПЛ между «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» (2:2).
«Мареска – молодец! Очень толковые замены и главное – вовремя! Фернандес своими чёткими действиями успокоил партнёров.
Ну а Рис Джеймс показал себя не просто настоящим капитаном, но и классным игроком, который может перевернуть неудачно складывающийся для своей команды матч. Браво!
Хозяева после перерыва просто устали. После сумасшедшего первого тайма последовал естественный спад. Вольтемаде с Гордоном еле ноги передвигали. Неожиданно для меня вяло выглядел Джейкоб Мёрфи. Замены, произведённые Хау, оказались неравноценными. Эланга – пустой. Барнс был активен, но абсолютно неэффективен. Очень хорош Майли! Так что есть у Хау варианты в обороне.
В общем, шикарный старт тура!» – написал в своём телеграм-канале Елагин.
