Флик рассказал о состоянии здоровья Левандовского перед игрой «Барселоны» с «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии здоровья нападающего своей команды Роберта Левандовского перед матчем 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом». Встреча состоится 21 декабря.

«С ним всё в порядке, он готов играть. Может сыграть в матче с «Вильярреалом». Не хотели рисковать им в Кубке. Это хорошая новость», — приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что у футболиста имеются проблемы с задней поверхностью бедра, из-за чего Левандовски не принял участие в матче 16-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:0), а также в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой» (2:0).

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.