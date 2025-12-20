Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
23:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Тренер «Баварии» Компани подвёл итоги 2025 года для команды

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани подвёл итоги 2025 года для своей команды. Мюнхенцы 21 декабря сыграют свой последний матч в этом году — на выезде с «Хайденхаймом».

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы постепенно становимся более уверенными в себе. Последняя игра – это отдельная история, а потом будет следующая. Я не стану сейчас делать какие-либо громкие заявления. В этом году мы проиграли очень мало и довольно часто побеждали. В марте мы будем бороться за трофеи. Мы хотим сделать следующий шаг в этот важный период. В этом году мы заложили хороший фундамент для следующего года, чтобы бороться за все титулы. Считаю, что во многом именно весна является определяющей.

В прошлом году, если говорить о 2025-м в целом, мы выиграли много игр. Мы завоевали два трофея, но, конечно, хотим выиграть больше. Мы находимся в хорошем положении, многого добились в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Сделать на данном этапе ещё больше просто невозможно», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

