Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Эрлинг Холанд открыл счёт на шестой минуте

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Эрлинг Холанд открыл счёт на шестой минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Пол Тирни. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 6'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Эрлинг Холанд на шестой минуте.

После 16 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» заработали 13 очков и располагаются на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Кристал Пэлас» (3:0), а «Вест Хэм» уступил «Астон Вилле» (2:3).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
