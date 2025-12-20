Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Иванов: Дивеева жалко отдавать из ЦСКА в «Зенит» — такого защитника надо ещё найти

Василий Иванов: Дивеева жалко отдавать из ЦСКА в «Зенит» — такого защитника надо ещё найти
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Василий Иванов отреагировал на возможный обмен защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Честно сказать, об этом не слышал. Но если это действительно так, ЦСКА не хватает нападающего. Но и Дивеева жалко отдавать в «Зенит». Он хороший защитник. Думаю, лучше найти какого-то иностранного нападающего из-за границы. Я бы не менял вот так Дивеева на Гонду.

Незаменимых игроков нет, это понятно. Просто Дивеев давно играет в ЦСКА, знает игроков, его тоже знают. Ещё надо найти такого защитника. А нападающий в любом случае нужен, менять никого не надо. У ЦСКА всегда селекционная служба очень хорошо работает. Они всегда подбирают нужных футболистов. В плане поиска нападающего проблем не будет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от санкт-петербургского клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android