Василий Иванов: Дивеева жалко отдавать из ЦСКА в «Зенит» — такого защитника надо ещё найти

Бывший футболист московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Василий Иванов отреагировал на возможный обмен защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Честно сказать, об этом не слышал. Но если это действительно так, ЦСКА не хватает нападающего. Но и Дивеева жалко отдавать в «Зенит». Он хороший защитник. Думаю, лучше найти какого-то иностранного нападающего из-за границы. Я бы не менял вот так Дивеева на Гонду.

Незаменимых игроков нет, это понятно. Просто Дивеев давно играет в ЦСКА, знает игроков, его тоже знают. Ещё надо найти такого защитника. А нападающий в любом случае нужен, менять никого не надо. У ЦСКА всегда селекционная служба очень хорошо работает. Они всегда подбирают нужных футболистов. В плане поиска нападающего проблем не будет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.