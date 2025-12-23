Начало прямой видеотрансляции матча Кубка Африки ДР Конго — Бенин

23 декабря в 15:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Кубка Африки — 2025 между сборными ДР Конго и Бенина.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

