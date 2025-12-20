«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Тейани Рейндерс забил второй гол «горожан» на 39-й минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Пол Тирни. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Тейани Рейндерс забил второй гол «горожан» на 39-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Эрлинг Холанд на шестой минуте.

После 16 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» заработали 13 очков и располагаются на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Кристал Пэлас» (3:0), а «Вест Хэм» уступил «Астон Вилле» (2:3).