Главная Футбол Новости

Сенегал — Ботсвана: прямая трансляция матча Кубка Африки по футболу среду мужчин 2025 начнётся в 18:00

Начало прямой видеотрансляции матча Кубка Африки Сенегал — Ботсвана
Комментарии

23 декабря в 18:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Кубка Африки — 2025 между сборными Сенегала и Ботсваны.

Смотрите матч здесь:
Кубок африканских наций . Группа D. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 0
Ботсвана
1:0 Джексон – 40'     2:0 Джексон – 58'     3:0 Ндиайе – 90'    

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Самые дорогие футболисты:

Новости. Футбол
