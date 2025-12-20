Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

ПАОК предложил «Зениту» обменять Фёдора Чалова на Страхиню Эраковича — источник

Комментарии

Греческий ПАОК предложил санкт-петербургскому «Зениту» обменять нападающего своей команды Фёдора Чалова на сербского защитника сине-бело-голубых Страхиню Эраковича. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации инсайдера, «Зенит» рассчитывает получить денежные средства от трансфера Эраковича и не рассматривает бывшего форварда московского ЦСКА как приоритетный вариант усиления атаки, но всё же сделка может состояться.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Эракович выходил на поле в 19 встречах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не совершил результативных действий.

