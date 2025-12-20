Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Футбол Новости

41-летний Тьяго Силва подписал контракт с «Порту»

41-летний Тьяго Силва подписал контракт с «Порту»
Бразильский защитник Тьяго Силва подписал контракт с португальским «Порту». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Футболист подписал краткосрочное соглашение с португальским клубом до июня 2026 года с возможностью продления до лета 2027 года. Сообщалось, что в приобретении защитника был крайне заинтересованы президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш, а также главный тренер Франческо Фариоли.

Ранее Силва покинул бразильский клуб «Флуминенсе» в качестве свободного агента. В составе «Флуминенсе» защитник провёл 212 матчей, забил 19 голов и был капитаном команды. За время своего пребывания в клубе он стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года.

