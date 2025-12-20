Скидки
Тренер «Баварии» Компани: у меня никогда не было вопросов к качеству игры команды

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями от работы в немецком клубе. Специалист трудится в своей нынешней команде с мая 2024 года.

«Я начал работу здесь полтора года назад. Чувствовал то же самое, что и все тренеры в «Баварии». Нужно подобрать стартовый состав, необходимо побеждать. Речь идёт о том, чтобы дать игрокам уверенность в себе и стабильно работать. У меня никогда не было вопросов к качеству игры даже в проигранных матчах. Мы выступили на клубном чемпионате мира и почти не имели перерывов. Решили сохранить небольшой, но конкурентоспособный состав, сейчас он становится больше благодаря возвращающимся [после травм] игрокам. Довериться команде — наиболее правильный выбор», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

