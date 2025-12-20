Эрлинг Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнялся с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству голов в английской Премьер-лиге. Это случилось в матче 17-го тура чемпионата Англии, в котором клуб из Манчестера в эти минуты принимает на своём поле «Вест Хэм». Холанд открыл счёт в матче на шестой минуте. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 1:0.

Теперь у Холанда и Роналду по 103 мяча в Премьер-лиге. Однако норвежскому нападающему для достижения этой отметки потребовалось на 122 матча меньше.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за клуб 17 матчей в английском первенстве, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.