Эрлинг Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ

Эрлинг Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнялся с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству голов в английской Премьер-лиге. Это случилось в матче 17-го тура чемпионата Англии, в котором клуб из Манчестера в эти минуты принимает на своём поле «Вест Хэм». Холанд открыл счёт в матче на шестой минуте. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    

Теперь у Холанда и Роналду по 103 мяча в Премьер-лиге. Однако норвежскому нападающему для достижения этой отметки потребовалось на 122 матча меньше.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за клуб 17 матчей в английском первенстве, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.

