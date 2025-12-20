Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Баварии» ответили, какие игроки пропустят матч с «Хайденхаймом»

В «Баварии» ответили, какие игроки пропустят матч с «Хайденхаймом»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал, какие игроки не смогут помочь команде в последнем матче 2025 года — 21 декабря мюнхенцы сыграют на выезде с «Хайденхаймом» в рамках 15-го тура Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Не начался
Бавария
Мюнхен
«Игроки, которые точно не поедут на матч, это Мануэль Нойер, Конрад Лаймер и Саша Боэ. Он всё ещё болен. Йозуа Киммих тоже не сможет поехать. Медицинский отдел обо всём сообщит в нужный момент. Но у него уже были проблемы, когда он находился в расположении сборной Германии. У нас было так много матчей. В какой-то момент боль просто стала невыносимой. Дело не в нагрузке. Киммих не мог тренироваться на этой неделе. Йозуа не будет играть. С Майклом Олисе всё в порядке. У нас всё ещё достаточно игроков, чтобы нормально тренироваться на этой неделе», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

