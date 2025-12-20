Флик: для каждой команды матч с «Барселоной» — это игра года

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится 21 декабря.

«Каждая игра важна, но мы играем против команды со своей философией, с прямым стилем игры. Это невероятная команда, за последние годы она значительно выросла. Они играют очень хорошо. Кубок, Лига чемпионов и Ла Лига — это совершенно разные вещи. Для каждой команды матч с «Барселоной» — это игра года. Уверен, они будут крайне мотивированы», — приводит слова Флика AS.

После 17 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 15 матчей и располагается на третьей строчке.