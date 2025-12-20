Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России Кафанов: у Сафонова откололся кусочек кости на руке

Тренер вратарей сборной России Кафанов: у Сафонова откололся кусочек кости на руке
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о переломе руки голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, который тот получил во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. В том виде, что откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил ещё два. Констатировать можно, что Матвей пропустит от трёх до четырёх недель и потом приступит к полноценной подготовке. Но всё это время он будет продолжать тренироваться, не задействуя руку.

Хорошо, если можно так выразиться в данной ситуации, что это произошло в тот период, когда «ПСЖ» до конца года остался матч на Кубок Франции, в котором планировался играть Шевалье, а далее команду ждёт двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться. Желаю Матвею скорейшего восстановления и возвращения в состав!» — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

