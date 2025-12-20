Созин: обмен Дивеева на Гонду из «Зенита» — идеальный сценарий для ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном обмене защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду.

«Если обмен Дивеева на Гонду – правда, для ЦСКА это просто идеальный сценарий. Давайте сразу обозначим: конечно, Игорь – лидер. Он руководит, подсказывает партнёрам. Но ошибки тоже все видят. И, мне кажется, у Игоря настолько большой авторитет в команде, что на эти ошибки часто закрывают глаза со словами «ну, бывает». Конечно, Игорь ещё и забивает. Но никто не скажет, что он на 100% надёжен сзади.

При этом у ЦСКА есть ещё и Лукин с Абдулкадыровым. Это два россиянина, которые будут прибавлять. Есть бразилец Виктор. Даже с этой тройкой можно идти в весну без потери качества. А если клуб получит не только Гонду, но и деньги за Игоря, если выйдет на рынок за защитником… Это идеально. ЦСКА однозначно выиграет от такого обмена, просто 100% – Гонду спасёт атаку команды. Мойзеса и Кисляка заменить без потери качества бы не получилось, а Дивеева – получится», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».