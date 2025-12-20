Созин: Гонду в ЦСКА – это спасение для команды. Там ведь вообще нет нападающих

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на возможный переход нападающего санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду в московский ЦСКА.

«Что касается именно Гонду в ЦСКА, это спасение для команды. Он же вообще не проваливался в РПЛ! Не знаю, почему он так мало играет за «Зенит» – может, есть какие-то нефутбольные причины. Но и сейчас он выглядит крепким игроком РПЛ, который в любом клубе играл бы в основе. И выглядел таким в «Зените», пока туда не пришёл ещё один нападающий. Да, Лусиано – не звезда европейского масштаба, да, пропадает из состава. Но при доверии тренеров – это очень серьёзная сила. Тем более он уже адаптирован к РПЛ. А у ЦСКА такое доверие будет, ведь там вообще нет нападающих», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев может быть обменян на Лусиано Гонду. В нынешнем сезоне форварды армейцев Алеррандро и Тамерлан Мусаев на двоих забили шесть голов во всех турнирах за клуб.