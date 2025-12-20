Скидки
Тьяго Силва обратился к болельщикам после подписания контракта с «Порту»

Комментарии

Бразильский защитник Тьяго Силва обратился к болельщикам «Порту» после подписания контракта с португальским клубом.

«Я здесь, чтобы объявить о своём возвращении в «Порту» и сказать, как я рад предоставленной мне возможности. Очень мотивирован, потому что хочу помочь наилучшим образом. Благодарен нашему президенту Виллашу-Боашу за эту возможность, а также нашему тренеру Франческо Фариоли. С нетерпением жду возможности снова быть рядом с вами. С вашей поддержкой надеюсь принести вам много радости вместе с «драконами», — приводит слова Силвы журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Футболист подписал краткосрочное соглашение с португальским клубом до июня 2026 года с возможностью продления до лета 2027 года. Ранее Силва покинул бразильский клуб «Флуминенсе» в качестве свободного агента.

