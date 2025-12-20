Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 20 декабря 2025, счет 3:0, 17-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на первую строчку в таблице АПЛ
Комментарии

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Пол Тирни. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    

Нападающий хозяев Эрлинг Холанд открыл счёт в матче на шестой минуте. Полузащитник Тейани Рейндерс забил второй гол «горожан» на 39-й минуте. Во втором тайме на 69-й минуте Холанд оформил дубль.

После 17 матчей чемпионата Англии «горожане» набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Молотобойцы» заработали 13 очков и располагаются на 18-й строчке.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Ноттингем Форест» 27 декабря, а «Вест Хэм» в этот же день сыграет с «Фулхэмом».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Холанд обошёл Роналду по количеству голов в АПЛ и сравнялся с Дрогба
