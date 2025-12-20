Холанд обошёл Роналду по количеству голов в АПЛ и сравнялся с Дрогба

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обошёл бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству голов в английской Премьер-лиге и сравнялся по этому показателю с экс-форвардом «Челси» Дидье Дрогба. Это случилось в матче 17-го тура чемпионата Англии, в котором клуб из Манчестера в эти минуты принимает «Вест Хэм». Холанд отличился на шестой и 69-й минутах игры. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 3:0.

Теперь у Холанда и Дрогба по 104 мяча в Премьер-лиге. Однако норвежскому нападающему для достижения этой отметки потребовалось на 140 матчей меньше. У Роналду в активе 103 гола.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за клуб 17 матчей в английском первенстве, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.