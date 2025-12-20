Скидки
Арис — Омония Арадипу, результат матча 20 декабря 2025, счёт 2:2, 15-й тур чемпионата Кипра 2025/2026

«Арис» без Кокорина сыграл вничью с «Омонией» Арадипу в матче чемпионата Кипра
Завершён матч 15-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Омония» Арадипу. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Кипр — Первый дивизион . 15-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 2
Омония Арадипу
Арадипу
1:0 Квилитая – 13'     1:1 Георгиу – 22'     2:1 Гомис – 38'     2:2 Теландер – 80'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Георгий Квилитая на 13-й минуте, реализовав пенальти. Форвард гостей Ставрос Георгиу сравнял счёт на 22-й минуте. В конце первого тайма Янник Гомис вывел «Арис» вперёд. Во втором тайме на 80-й минуте полузащитник «Омонии» Расмус Теландер снова сделал счёт равным.

После этой игры «Арис» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, «Омония» Арадипу располагается на 10-й строчке, у команды в активе 14 очков.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
