«Арис» без Кокорина сыграл вничью с «Омонией» Арадипу в матче чемпионата Кипра

Завершён матч 15-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» и «Омония» Арадипу. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Георгий Квилитая на 13-й минуте, реализовав пенальти. Форвард гостей Ставрос Георгиу сравнял счёт на 22-й минуте. В конце первого тайма Янник Гомис вывел «Арис» вперёд. Во втором тайме на 80-й минуте полузащитник «Омонии» Расмус Теландер снова сделал счёт равным.

После этой игры «Арис» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, «Омония» Арадипу располагается на 10-й строчке, у команды в активе 14 очков.