«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Леванте» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 70-й минуте

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо в добавленное к первому тайму время, а в добавленное время ко второму тайму Адриан Де Ла Фуэнте с пенальти сравнял счёт в матче. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 70-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 17 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Леванте» заработал 10 очков после 16 матчей и располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с мадридским «Атлетико» в домашнем матче 4 января, а «Леванте» в этот же день сыграет на выезде с «Севильей».