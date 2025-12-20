Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Леванте — Реал Сосьедад, результат матча 20 декабря 2025, счёт 1:1, 17-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Леванте» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 70-й минуте
Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:15 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Кубо – 45+1'     1:1 Де Ла Фуэнте – 90+4'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо в добавленное к первому тайму время, а в добавленное время ко второму тайму Адриан Де Ла Фуэнте с пенальти сравнял счёт в матче. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 70-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 17 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Леванте» заработал 10 очков после 16 матчей и располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с мадридским «Атлетико» в домашнем матче 4 января, а «Леванте» в этот же день сыграет на выезде с «Севильей».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
