Тренер «Челси» Мареска: ничья с «Ньюкасл Юнайтед» — объективный результат

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от ничьей в гостевом матче 17-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2).

«Думаю, исходя из игры в первом тайме, «Ньюкасл Юнайтед» заслуживал победить. Во втором же тайме этого заслуживали мы. После второго забитого мяча у нас было ещё три—четыре шанса на взятие ворот. У их игрока Барнса тоже была такая возможность, в общем и целом, ничья — объективный результат.

Ключевым моментом первого тайма для меня стал первый пропущенный нами гол, ведь через несколько минут после этого наш соперник стал управлять ходом игры. Во втором же тайме мы забили дважды, могли и больше, в перерыве внесли определённые корректировки. Но на этом стадионе вернуться в игру, проигрывая со счётом 0:2, непросто любой команде.

В первом тайме могли сыграть и лучше, но наши игроки имеют право гордиться собой ввиду того характера и сплочённости, которые они проявили во втором тайме», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».