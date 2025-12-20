Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Фиорентины» пропустят начало матча с «Удинезе» из-за недовольства игрой команды

Фанаты «Фиорентины» пропустят начало матча с «Удинезе» из-за недовольства игрой команды
Комментарии

Болельщики «Фиорентины» в знак недовольства игрой команды в нынешнем сезоне проигнорируют первые 20 минут матча 16-го тура Серии А, в котором «фиалки» встретятся с «Удинезе» 21 декабря. Кроме того, фанаты флорентийцев призывают всех зрителей также пропустить начало игры.

Италия — Серия А . 16-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«20 минут пустоты, вы не заслуживаете нашего присутствия. Разрушения, которые причиняют команда и клуб, уже давно вышли за рамки терпимости для всех болельщиков «Фиорентины». Мы призываем весь стадион поступить так же. Тишина и наше отсутствие — это то, чего заслуживают те, кто попирает историю города и его жителей. Позор вам всем!» — приводит текст обращения фанатов «Фиорентины» Tuttosport.

После 15 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Парма», располагающаяся вне зоны вылета на 17-й строчке, набрала 14 очков. В Лиге конференций «фиалки» заняли 15-е место по итогам общего этапа.

Материалы по теме
Игроки «Фиорентины» подрались между собой, некоторые хотят уйти — Флавио Оньиссанти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android