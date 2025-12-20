Фанаты «Фиорентины» пропустят начало матча с «Удинезе» из-за недовольства игрой команды

Болельщики «Фиорентины» в знак недовольства игрой команды в нынешнем сезоне проигнорируют первые 20 минут матча 16-го тура Серии А, в котором «фиалки» встретятся с «Удинезе» 21 декабря. Кроме того, фанаты флорентийцев призывают всех зрителей также пропустить начало игры.

«20 минут пустоты, вы не заслуживаете нашего присутствия. Разрушения, которые причиняют команда и клуб, уже давно вышли за рамки терпимости для всех болельщиков «Фиорентины». Мы призываем весь стадион поступить так же. Тишина и наше отсутствие — это то, чего заслуживают те, кто попирает историю города и его жителей. Позор вам всем!» — приводит текст обращения фанатов «Фиорентины» Tuttosport.

После 15 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Парма», располагающаяся вне зоны вылета на 17-й строчке, набрала 14 очков. В Лиге конференций «фиалки» заняли 15-е место по итогам общего этапа.