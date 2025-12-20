Футболист «Спартака» Хлусевич сделал предложение своей девушке

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич сделал предложение своей девушке Анастасии. Возлюбленная футболиста ответила «Да», сообщает телеграм-канал красно-белых.

Фото: Телеграм-канал «Спартака»

«Поздравляем пару и желаем им счастья и семейного благополучия», — говорится в поздравлении пресс-службы «Спартака».

В нынешнем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.