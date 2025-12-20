Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Спартака» Хлусевич сделал предложение своей девушке

Футболист «Спартака» Хлусевич сделал предложение своей девушке
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич сделал предложение своей девушке Анастасии. Возлюбленная футболиста ответила «Да», сообщает телеграм-канал красно-белых.

Фото: Телеграм-канал «Спартака»

«Поздравляем пару и желаем им счастья и семейного благополучия», — говорится в поздравлении пресс-службы «Спартака».

В нынешнем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

Материалы по теме
Станислав Черчесов: ни «Динамо», ни «Спартак» ко мне не обращались
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android