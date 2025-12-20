Нападающий «Баварии» Диас: не ожидал, что у меня так быстро получится освоиться в клубе

Нападающий «Баварии» Луис Диас поделился мнением о причинах своей быстрой адаптации в мюнхенском клубе, состав которого он пополнил прошлым летом.

«Думаю, это стало возможным благодаря тому невероятному доверию, которое ко мне проявил клуб. С первых дней вся команда помогла мне освоиться, хоть изучение языка довольно непросто, я стал чувствовать себя членом этой семьи. В «Баварии» встретил очень сплочённый коллектив с хорошей атмосферой — именно к такому я привык, этого и хотел. Именно поэтому адаптация прошла так легко.

Я пришёл в «Баварию» после удачного периода в «Ливерпуле», особенно это касается моего последнего года в команде, опыт выступления в Премьер-лиге очень помог. Мне нужен был новый вызов, я хотел играть в Бундеслиге, испытать нечто новое. Знал, что у меня получится. Разумеется, не ожидал, что у меня это выйдет так быстро, но именно ради этого и работаю», — приводит слова Диаса The Guardian.