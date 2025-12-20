Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус – Рома: стартовые составы команд на матч 16-го тура Серии А 2025/2026, 20 декабря

«Ювентус» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 16-го тура Серии А
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
1-й тайм
0 : 0
Рома
Рим

Стартовые составы команд.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Камбьязо, Келли, Бремер, Маккенни, Локателли, Тюрам-Юльен, Консейсау, Йылдыз, Опенда.

«Рома»: Свилар, Манчини, Зюлковски, Франса, Ренш, Челик, Кристанте, Пеллегрини, Коне, Соуле, Дибала.

После 15 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 26 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет семь очков. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» (1:0), а «Рома» обыграла «Комо» (1:0).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главный тренер «Ромы» Гасперини высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android