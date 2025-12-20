«Мне нравится хаос». Нападающий «Баварии» Диас — о своём стиле игры

Нападающий «Баварии» Луис Диас отреагировал на слова главного тренера команды Венсана Компани, назвавшего его стиль игры хаотичным творчеством.

«Да, это абсолютно так (смеётся). Мне нравится хаос. Стараюсь получать от него как можно больше удовольствия. Конечно, проявляя необходимую самоотдачу, ты делаешь всё, что просит тренер. Но ещё я хочу наслаждаться этим стилем игры и создавать такие хаотичные моменты. Для меня это принципиально важно, потому что живу на поле как игрок, который доставляет сопернику головную боль», — приводит слова Диаса The Guardian.

В 21 матче нынешнего клубного сезона Диас забил 12 голов и отдал семь голевых передач.