«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: после первого тайма счёт 0:0, лондонцы в меньшинстве
Поделиться
В эти минуты идёт перерыв матча 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра игры выступает Джон Брукс из Лестера. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56' 0:2 Экитике – 66' 1:2 Ришарлисон – 83'
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет
По итогам первой половины игры команды голов не забили. На 33-й минуте полузащитник лондонцев Хави Симонс был удалён с поля.
После 16 туров «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 26 набранных очков. «Тоттенхэм Хотспур» с 22 очками располагается на 11-й строчке в таблице АПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
23:01
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:16
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:51
-
21:49
-
21:45
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:23
-
21:14
-
21:04
-
20:59
-
20:52
-
20:50
-
20:36
-
20:31
-
20:15
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:54
-
19:45
-
19:42
-
19:40