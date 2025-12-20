Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» одержал три победы подряд со счётом 3:0 в АПЛ

Комментарии

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:0 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым «горожане» одержали третью победу подряд с подобным счётом в чемпионате Англии.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы крупно обыграли «Кристал Пэлас» и «Сандерленд». Всего в последних пяти встречах АПЛ «Ман Сити» одержал пять побед с общим счётом 17:6.

После 17 матчей чемпионата Англии «горожане» набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Команда из Манчестера является лучшей командой АПЛ по количеству голов, забив 41 мяч. Второе место по этому показателю занимают «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (30 голов).

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Ноттингем Форест» 27 декабря.

