«Манчестер Сити» одержал три победы подряд со счётом 3:0 в АПЛ
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:0 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым «горожане» одержали третью победу подряд с подобным счётом в чемпионате Англии.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5' 2:0 Рейндерс – 38' 3:0 Холанд – 69'
Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы крупно обыграли «Кристал Пэлас» и «Сандерленд». Всего в последних пяти встречах АПЛ «Ман Сити» одержал пять побед с общим счётом 17:6.
После 17 матчей чемпионата Англии «горожане» набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Команда из Манчестера является лучшей командой АПЛ по количеству голов, забив 41 мяч. Второе место по этому показателю занимают «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (30 голов).
В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Ноттингем Форест» 27 декабря.
Комментарии
