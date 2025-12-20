Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Он слишком мягкотелый». Джеймс — о неназначенном пенальти в матче «Челси» с «Ньюкаслом»

Комментарии

Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота его команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4'     2:0 Вольтемаде – 20'     2:1 Джеймс – 49'     2:2 Педро – 66'    

«Если бы это произошло, то я не был бы уверен в правильности такого решения. Я прикоснулся к нему, но не тянул. Он слишком мягкотелый в моём понимании. Сезон длинный, нам нужно работать от матча к матчу, от недели к неделе и стараться становиться лучше. В прошлом сезоне мы приехали сюда и проиграли. Это была сложная игра, поэтому мы рады, что набрали очко, учитывая первую половину матча», — приводит слова Джеймса TNT Sports.

В концовке матча «Ньюкасл» претендовал на пенальти в моменте со столкновением Джеймса с нападающим Харви Барнсом. Однако VAR отклонил решение о назначении пенальти, что вызвало неодобрительный свист со стороны болельщиков «Ньюкасла».

После 17 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» заработал 23 очка и располагается на 11-й строчке.

