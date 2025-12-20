«Он слишком мягкотелый». Джеймс — о неназначенном пенальти в матче «Челси» с «Ньюкаслом»

Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота его команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2).

«Если бы это произошло, то я не был бы уверен в правильности такого решения. Я прикоснулся к нему, но не тянул. Он слишком мягкотелый в моём понимании. Сезон длинный, нам нужно работать от матча к матчу, от недели к неделе и стараться становиться лучше. В прошлом сезоне мы приехали сюда и проиграли. Это была сложная игра, поэтому мы рады, что набрали очко, учитывая первую половину матча», — приводит слова Джеймса TNT Sports.

В концовке матча «Ньюкасл» претендовал на пенальти в моменте со столкновением Джеймса с нападающим Харви Барнсом. Однако VAR отклонил решение о назначении пенальти, что вызвало неодобрительный свист со стороны болельщиков «Ньюкасла».

После 17 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» заработал 23 очка и располагается на 11-й строчке.