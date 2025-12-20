Нападающий «Баварии» Диас: Кейн замечательный человек, очень приземлённый

Нападающий «Баварии» Луис Диас высоко отозвался о своём одноклубнике и коллеге по амплуа Гарри Кейне.

— Ты упоминал, что в твоей команде нет никого с завышенным эго, хоть состав и полон звёздных футболистов. Одним из таковых является Гарри Кейн.

— Гарри Кейн невероятен. Я много раз играл против него, когда он выступал за «Тоттенхэм», поэтому знал его как игрока, но ни разу не играл с Гарри вместе. Ведь одно дело — просто видеть его на поле, и другое — находиться с ним на тренировке или в раздевалке.

Есть небольшие детали. Он удивил меня. На тренировках Гарри порой делает такие вещи, после которых я говорю себе: «Быть такого не может!» Кейн очень хорош. Так и есть! Он играет так много и делает всё настолько здорово: охотится за мячом, отдаёт передачи, обороняется — Гарри полностью посвящает себя этому, но ещё и забивает голы. Этот парень живёт ради забитых мячей. Он получит мяч один, два, три раза — в каждом из этих случаев он забьёт. А ещё он замечательный человек, очень приземлённый, сосредоточенный на семье. Потрясающая личность, — приводит слова Диаса The Guardian.