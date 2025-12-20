«Берни — моя слабость». Гвардиола — о Бернарду Силве

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике своей команды Бернарду Силве после матча 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «горожане» одержали победу над «Вест Хэмом» (3:0).

«Берни — моя слабость. Он великолепен, но сегодня ему нужно было сыграть лучше. Сегодня им недоволен, хотя это мой любимый игрок. Силва точно знает, что нам нужно делать, чтобы играть лучше, у него есть особое чувство борьбы и умение проявлять себя в трудные моменты. Немногие игроки способны выступать на «Бернабеу», «Камп Ноу» или «Энфилде». Они рождены для этой игры, и Берни — один из них.

Он провёл больше всего минут со мной в Манчестере, это потому, что он надёжен и может играть на пяти позициях», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 17 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 37 очков и возглавил турнирную таблицу. «Вест Хэм» заработал 13 очков и располагается на 18-й строчке.