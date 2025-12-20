Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Берни — моя слабость». Гвардиола — о Бернарду Силве

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике своей команды Бернарду Силве после матча 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «горожане» одержали победу над «Вест Хэмом» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    

«Берни — моя слабость. Он великолепен, но сегодня ему нужно было сыграть лучше. Сегодня им недоволен, хотя это мой любимый игрок. Силва точно знает, что нам нужно делать, чтобы играть лучше, у него есть особое чувство борьбы и умение проявлять себя в трудные моменты. Немногие игроки способны выступать на «Бернабеу», «Камп Ноу» или «Энфилде». Они рождены для этой игры, и Берни — один из них.

Он провёл больше всего минут со мной в Манчестере, это потому, что он надёжен и может играть на пяти позициях», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 17 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 37 очков и возглавил турнирную таблицу. «Вест Хэм» заработал 13 очков и располагается на 18-й строчке.

