Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Вест Хэмом»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после матча 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Вест Хэмом» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    

«Мы рады победе, но нам нужно улучшить свою игру с мячом, иначе этого будет недостаточно, чтобы претендовать на титул в марте, апреле и мае. Я всегда должен благодарить Эрлинга за забитые голы, но сегодня благодаря ему, Филу [Фодену] и Нико О'Райли мы очень хорошо сыграли. В обороне прогрессируем, это видно, но в работе с мячом далеки от идеала. Наш стиль атаки зависит от того, как обороняются соперники. Мы счастливы, что находимся в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 17 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 37 очков и возглавил турнирную таблицу. «Вест Хэм» заработал 13 очков и располагается на 18-й строчке.

