Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Ла Лиги

«Реал» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Ла Лиги
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
0 : 0
Севилья
Севилья

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Aсенсио, Рюдигер, Гарсия, Тчуамени, Хёйсен, Беллингем, Родриго, Гюлер, Мбаппе, Винисиус.

«Севилья»: Влаходимос, Кармона, Гудель, Хуанлу Санчес, Маркан, Суасо, Соу, Агуме, Менди, Ромеро, Алексис Санчес.

После 17 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 16 матчей и располагается на 10-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» победил на выезде «Алавес» со счётом 2:1, а «Севилья» на домашнем стадионе переиграла «Овьедо» (4:0).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» — «Севилья». «Барселона» смотрит и радуется
«Реал» — «Севилья». «Барселона» смотрит и радуется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android