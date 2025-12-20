«Реал» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Ла Лиги

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Севилья». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Aсенсио, Рюдигер, Гарсия, Тчуамени, Хёйсен, Беллингем, Родриго, Гюлер, Мбаппе, Винисиус.

«Севилья»: Влаходимос, Кармона, Гудель, Хуанлу Санчес, Маркан, Суасо, Соу, Агуме, Менди, Ромеро, Алексис Санчес.

После 17 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 16 матчей и располагается на 10-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» победил на выезде «Алавес» со счётом 2:1, а «Севилья» на домашнем стадионе переиграла «Овьедо» (4:0).