Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Милана» Аллегри оштрафован на € 10 тыс за поведение в матче Суперкубка Италии

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оштрафован на € 10 тыс. дисциплинарной комиссией за поведение в матче 1/2 финала Суперкубка Италии с «Наполи». Действующие чемпионы Серии А одержали победу со счётом 2:0. Об этом сообщает Football Italia.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Нерес – 39'     2:0 Хойлунд – 63'    

Во встрече с «Наполи» Массимилиано Аллегри неоднократно оскорблял спортивного координатора неаполитанцев Габриэле Ориали, используя нецензурную лексику. Оскорбления наставника попали в телетрансляцию игры. После матча «Наполи» опубликовал заявление, в котором осудил действия тренера красно-чёрных.

В финале турнира подопечные Антонио Конте сыграют с «Болоньей», которая ранее в серии пенальти победила миланский «Интер» (1:1, 3:2 пен.). Матч пройдёт в понедельник, 22 декабря.

