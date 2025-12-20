Тренер «Милана» Аллегри оштрафован на € 10 тыс за поведение в матче Суперкубка Италии

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оштрафован на € 10 тыс. дисциплинарной комиссией за поведение в матче 1/2 финала Суперкубка Италии с «Наполи». Действующие чемпионы Серии А одержали победу со счётом 2:0. Об этом сообщает Football Italia.

Во встрече с «Наполи» Массимилиано Аллегри неоднократно оскорблял спортивного координатора неаполитанцев Габриэле Ориали, используя нецензурную лексику. Оскорбления наставника попали в телетрансляцию игры. После матча «Наполи» опубликовал заявление, в котором осудил действия тренера красно-чёрных.

В финале турнира подопечные Антонио Конте сыграют с «Болоньей», которая ранее в серии пенальти победила миланский «Интер» (1:1, 3:2 пен.). Матч пройдёт в понедельник, 22 декабря.