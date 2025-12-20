Скидки
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Ливерпуль, результат матча 20 декабря 2025, счёт 1:2, 17-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ, Исак получил травму
Комментарии

Окончен матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Джон Брукс из Лестера.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

На 33-й минуте полузащитник лондонцев Хави Симонс был удалён с поля. На 57-й минуте Александер Исак открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Во время взятия ворот швед получил травму, его заменил Бреннан Джонсон. На 66-й минуте Уго Экитике удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Ришарлисон отыграл один мяч. На 90+4-й минуте вторую жёлтую карточку получил Кристиан Ромеро.

После этой игры «шпоры» с 22 очками находятся на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, «красные» с 29 очками располагаются на пятой строчке.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Стало известно, что может ускорить уход Салаха из «Ливерпуля»
