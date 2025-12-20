«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ, Исак получил травму

Окончен матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра игры выступил Джон Брукс из Лестера.

На 33-й минуте полузащитник лондонцев Хави Симонс был удалён с поля. На 57-й минуте Александер Исак открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Во время взятия ворот швед получил травму, его заменил Бреннан Джонсон. На 66-й минуте Уго Экитике удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Ришарлисон отыграл один мяч. На 90+4-й минуте вторую жёлтую карточку получил Кристиан Ромеро.

После этой игры «шпоры» с 22 очками находятся на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, «красные» с 29 очками располагаются на пятой строчке.