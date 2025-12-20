Защитник ЦСКА Гаич назвал единственный российский клуб, в который точно не перейдёт

Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич назвал единственный российский клуб, в который точно никогда не перейдёт.

«Скажу честно. Некоторые говорят, что не надо отвечать на такие вопросы. Это тоже правильно. Но я себя знаю. Я в ЦСКА уже четыре года и вообще не вижу себя в «Спартаке». Не могу представить себя в футболке «Спартака», — заявил Гаич в интервью пресс-службе армейцев.

Гаич перешёл в ЦСКА из «Црвены Звезды» летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за красно-синих 17 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил один мяч. Также на счету защитника шесть матчей в Кубке России, в которых он отметился одним голом.