Футболист ЦСКА Круговой назвал лучшее футбольное событие года

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о лучшем футбольном событии 2025 года. В составе армейцев игрок занял третье место в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.

– Лучшее футбольное событие года?

– Наши выигранные Кубки, наполненные шампанским, – приводит слова Кругового телеграм-канал ЦСКА.

В сезоне-2025/2026 Данил Круговой принял участие во всех 18 матчах армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге. На его счету четыре гола и четыре результативные передачи.

ЦСКА завершил первую часть сезона РПЛ на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе подопечных Фабио Челестини 36 очков в 18 играх. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет четыре очка.