В ПАОКе прокомментировали информацию о возможном обмене Чалова на Эраковича из «Зенита»

В греческом ПАОКе отреагировали на информацию о возможном обмене нападающего Фёдора Чалова на сербского защитника «Зенита» Страхиню Эраковича.

«Это неправда, что ПАОК предложил «Зениту» обменять Чалова на Эраковича», — сообщили в пресс-службе ПАОКа корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщал, что ПАОК предложил санкт-петербургскому «Зениту» обменять российского форварда на игрока обороны сине-бело-голубых.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Эракович выходил на поле в 19 встречах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не совершил результативных действий.