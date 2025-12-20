Нападающий сборной Колумбии Диас: матч с Португалией на чемпионате мира будет невероятным

Нападающий «Баварии» и сборной Колумбии Луис Диас поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2026. На групповом этапе команда встретится с Португалией и Узбекистаном.

«Мы все с нетерпением ждём чемпионат мира, проделали очень хорошую работу, отобравшись туда под руководством Нестора Лоренсо, думаю, мы стали гораздо сильнее. У нас были очень хорошие матчи, взлёты и падения. Теперь же мы счастливая, спокойная и сплочённая команда, идущая к общей цели, мне это нравится. Вижу, что наши болельщики разделяют этот настрой.

Игра со сборной Португалии? Это будет невероятно. У них в составе есть один из лучших футболистов мира — Криштиану Роналду. А ещё мне довелось поиграть с Витиньей [в «Порту»], у Португалии также есть Бруну Фернандеш… Это будет замечательная встреча. Мы уже показали, что способны играть с любой сборной, поэтому, разумеется, хотим победить», — приводит слова Диаса The Guardian.